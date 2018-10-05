Кукутин, Рохлин и Пинаев рекомендованы гордуме на пост главы Нижнего Тагила

Члены конкурсной комиссии по итогам второго этапа оценивали уровень подготовки докладов, глубину знаний нормативных документов, законодательства, устава города. Комиссия постановила, что все пятеро будут представлены на рассмотрение думы Нижнего Тагила.

Добавим, что юрист Юрий Черных после выступлений принял решение отказаться от дальнейшего участия в выборах.

Вместе с тем только трое потенциальных мэра Нижнего Тагила были рекомендованы на должность градоначальника – Данил Кукутин, Владислав Пинаев и Евгений Рохлин. Об этом при общении со СМИ сообщил председатель конкурсной комиссии Никита Беркутов.

Все трое были более последовательны, полно развили свое понимание процесса перспективного развития нашего города, показали знание проблем. Были высказаны инновации, которые могут быть использованы в дальнейшей работе. Все члены комиссии сегодня подписали решение. В течение семи дней уведомление получат все кандидаты, прокомментировал решение комиссии Никита Беркутов.

Также Никита Беркутов прокомментировал выступления кандидатов. При этом он отметил, что одним из критериев работы будущего градоначальника должна быть любовь к родному городу.

Доклады были очень интересные. Я с удовольствием послушал некоторые идеи, которые были высказаны. Они были рекомендованы комиссией для рассмотрения городской думой, для дальнейшей работы администрации города, отметил Никита Беркутов.