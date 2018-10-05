Шесть кандидатов в мэры Нижнего Тагила рассказывают о планах по развитию города
Сегодня, 10:11ПолитикаЮлия Суворова
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле шесть кандидатов в мэры 5 октября презентуют свои проекты развития города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Кандидаты выступают перед конкурсной комиссией, рассказывают о перспективах развития города на ближайшие годы под их руководством. Представляют комиссии свои планы экономического, политического развития города.
Прямой эфир выступления кандидатов:
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Напомним, что в составе конкурсной комиссии, которая рассмотрит проекты, вошли сотрудник ЕВРАЗ НТМК Никита Беркутов, директор «Уралкриомаша» Дмитрий Скоропупов, председатель общественной палаты города Михаил Аршанский, начальник металлургического производства УВЗ Роман Гореленко. Еще четыре члена комиссии представлены от области. Председателем избран Никита Беркутов
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей