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Шесть кандидатов в мэры Нижнего Тагила рассказывают о планах по развитию города
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Шесть кандидатов в мэры Нижнего Тагила рассказывают о планах по развитию города

Сегодня, 10:11ПолитикаЮлия Суворова
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