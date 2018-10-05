Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Белышев ушел в отставку

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В Екатеринбурге оставил пост замглавы администрации по вопросам капитального строительства и землепользования.
Сюжеты: Екатеринбург
Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Белышев написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Ранее из мэрии был уволен подчиненный Белышева глава департамента архитектуры Михаил Губин и еще шесть чиновников.
Также стало известно об отставке главы Верх-Исетского района Сергея Ныркова и главы Орджоникидзевского района Вячеслава Трапезникова, информирует Znak.com.
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