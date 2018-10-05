Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Белышев ушел в отставку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Znakcom 2141331 580x388

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Белышев ушел в отставку

Сегодня, 17:20Политика
Читайте
также
Жестокость не по-детски: почему свердловские подростки нападают на инвалидов
Свердловскую область ждет внеплановое повышение тарифов ЖКХ
Будни в Нижнем Тагиле: День пожилого человека, фестиваль кино и экстрим