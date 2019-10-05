На экологический митинг в Нижнем Тагиле пришли около 100 человек
В Нижнем Тагиле в Комсомольском сквере 5 октября прошел экологический митинг, на мероприятие пришли около 100 человек, сообщает корреспондент TagilCity.ru.
Организаторы митинга — КПРФ — начали встречу с горожанами в 20.14, хотя старт мероприятия был запланирован на 20.01. Представители партии отметили, что основной темой мероприятия является недовольство «мусорной» реформой.
Активисты выражали несогласие с ценами на вывоз ТКО, недовольство качеством питьевой воды в Нижнем Тагиле, а также строительством завода по сортировке ТКО на полигоне Рогожино.
По результатам митинга была составлена резолюция с требованием отменить программу по обращению с ТКО, решить вопрос с качеством питьевой воды. Резолюция, по словам организаторов, будет направлена в региональное правительство и в мэрию Нижнего Тагила.
К концу мероприятия в сквере осталось около 50 человек. Безопасность обеспечивали сотрудники МУ МВД «Нижнетагильское», происшествий за время акции не зафиксировано.
Напомним, накануне в Нижнем Тагиле прошли общественные слушания по переносу строительства мусоросортировочного завода внутри ранее выделенного участка. В частности, предложено отодвинуть завод подальше от садов. Однако пришедшие на слушания тагильчане проголосовали против изменений. В «Облкоммунэнерго» после этого пояснили, что информация горожанами была понята неверно, и слушания не касались отмены строительства завода или переноса территории.