На экологический митинг в Нижнем Тагиле пришли около 100 человек

Организаторы митинга — КПРФ — начали встречу с горожанами в 20.14, хотя старт мероприятия был запланирован на 20.01. Представители партии отметили, что основной темой мероприятия является недовольство «мусорной» реформой.

Активисты выражали несогласие с ценами на вывоз ТКО, недовольство качеством питьевой воды в Нижнем Тагиле, а также строительством завода по сортировке ТКО на полигоне Рогожино.

По результатам митинга была составлена резолюция с требованием отменить программу по обращению с ТКО, решить вопрос с качеством питьевой воды. Резолюция, по словам организаторов, будет направлена в региональное правительство и в мэрию Нижнего Тагила.

К концу мероприятия в сквере осталось около 50 человек. Безопасность обеспечивали сотрудники МУ МВД «Нижнетагильское», происшествий за время акции не зафиксировано.