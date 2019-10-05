Путин сравнил российскую медицину с госкорпорацией

Владимир Путин сравнил сферу здравоохранения с «Росатомом» во время проведения встречи с победителями конкурсов управленцев «Лидеры России» и платформы «Россия — страна возможностей».

«Сейчас есть возможность выявить профессионалов, чтобы они затем стали руководящим составом больниц, главврачами, поскольку они не имеют права на ошибку»рассказал победитель конкурса «Лидеры России», замглавного врача клиники Владимир Остроменский.

Президент спросил у него, может ли сфера здравоохранения работать как корпорация, на что Остроменский ответил, что может, но главным ее капиталом должна быть человекоориентированность.

По мнению Путина, если переложить на сферу здравоохранения принципы работы «Росатома», то министерство будет выполнять контроль и разрабатывать методики, а само здравоохранение будет работать как госкорпорация. При этом, система страхования сохранится в прежнем виде.