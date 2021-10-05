Михаил Ершов будет назначен представителем губернатора в ЗакСо

Политик обладает необходимыми для этого навыками и уже знаком с особенностями работы Законодательного собрания, отметил Евгений Куйвашев.
Знаю Михаила Павловича как высокого профессионала. Я уверен, что это назначение сыграет очень важную роль в целом для Свердловской области, заявил глава региона в ходе рабочей встречи.
Это решение поддержала председатель ЗакСо Людмила Бабушкина. Сам Михаил Ершов пояснил, что для него большая честь работать в команде Куйвашева и принял его предложение.
Михаил Ершов родился в Нижнем Тагиле в 1957 году и окончил два вуза. С 1993 по 2000 годы был председателем комитета по физической культуре и спорту Нижнего Тагила. С 2000 по 2010 годы занимал должность главы администрации Ленинского района, а затем был назначен управляющим Горнозаводским управленческим округом и членом Правительства Свердловской области. В ЗакСо работает с 2016 года.
Напомним, на выборах в ЗакСо Свердловской области в Ленинской территориальной группе Нижнего Тагила от «Единой России» победили Михаил Ершов, Вячеслав Погудин, а также директор ООО «Нижнетагильский холодильник» Вячеслав Малых. За них проголосовало 24,38% избирателей.