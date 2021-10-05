Михаил Ершов будет назначен представителем губернатора в ЗакСо

Михаил Ершов родился в Нижнем Тагиле в 1957 году и окончил два вуза. С 1993 по 2000 годы был председателем комитета по физической культуре и спорту Нижнего Тагила. С 2000 по 2010 годы занимал должность главы администрации Ленинского района, а затем был назначен управляющим Горнозаводским управленческим округом и членом Правительства Свердловской области. В ЗакСо работает с 2016 года.