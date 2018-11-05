Директор молодежной политики Среднего Урала: государство не просило вас рожать
Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких высказала мнение, что молодёжи «государство вообще в принципе ничего не должно», так как рожать никого не просило.
Директор департамента молодежной политики Ольга Глацких побывала с рабочим визитом в Кировграде, где встретилась с юными волонтёрами. Во время круглого стола со старшеклассниками и студентами в администрации города руководителю департамента был задан вопрос о финансировании детских проектов в муниципалитете.
Молодые люди считают, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство не просило их вас рожать. Все знают свои права, но забыли про обязанности, заявила директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких.
По мнению чиновницы, государство вкладывается в молодёжь, проводя мероприятия, которые обходятся «недешево». При этом Глацких добавила, что зарплаты у её коллег «трехкопеечные».
В заключении руководитель департамента предложила «сделать все самостоятельно», аргументировав свои слова фразой «Это ваша жизнь».