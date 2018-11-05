Куйвашев разберется в ситуации с Ольгой Глацких после ее выступления в Кировграде
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что внимательно изучит речь директора департамента молодежной политики Ольги Глацких, которая на встрече с волонтерами в Кировграде заявила, что «государство не просило вас рожать».
На своей странице с социальной сети Евгений Куйвашев пообещал разобраться в некорректном заявлении своей подчиненной о государственной политике в отношении детей и молодежи.
По словам губернатора, будет запрошена полная запись речи Ольги Глацких и проведена встреча с самой чиновницей. После этого можно будет понять – была ли это ошибка, оговорка или же речь о продуманной позиции.
По итогам проведенных мероприятий будут сделаны оргвыводы. Также Евгений Куйвашев выразил «сожаление по поводу этого высказывания».
С тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться. Государство, во-первых, проводит последовательную демографическую политику с целью увеличить рождаемость. Во-вторых, безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять, сообщил губернатор.