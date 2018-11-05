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Куйвашев разберется в ситуации с Ольгой Глацких после ее выступления в Кировграде
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Куйвашев разберется в ситуации с Ольгой Глацких после ее выступления в Кировграде

Сегодня, 16:41ПолитикаФото: www.kremlin.ru
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