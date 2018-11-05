Куйвашев разберется в ситуации с Ольгой Глацких после ее выступления в Кировграде

На своей странице с социальной сети Евгений Куйвашев пообещал разобраться в некорректном заявлении своей подчиненной о государственной политике в отношении детей и молодежи.

По словам губернатора, будет запрошена полная запись речи Ольги Глацких и проведена встреча с самой чиновницей. После этого можно будет понять – была ли это ошибка, оговорка или же речь о продуманной позиции.

По итогам проведенных мероприятий будут сделаны оргвыводы. Также Евгений Куйвашев выразил «сожаление по поводу этого высказывания».