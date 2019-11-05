Путин уволил высокопоставленного уральского следователя

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4 ноября президент России Владимир Путин подписал приказ об увольнении одиннадцати высокопоставленных силовиков. Среди них — Руслан Ибиев, который возглавлял четвёртое следственное управление ГУ СКР, базирующееся в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
Ранее Ибиев был главным следователем УрФО. В 2014 году возглавил четвертое следственное управление, которое занималось расследованием резонансных дел в отношении членов правительства в УрФО.
Согласно приказу, опубликованному на портале правовой информации, в отставку отправлены некоторые высокопоставленные сотрудники МЧС, МВД и СК. Увольнение Ибиева, по неофициальным данным, может быть связано с отставкой главы УФСБ по Свердловской области Александра Вяткина. ФСБ оказывала содействие четвертому управлению при расследовании уголовных дел.
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