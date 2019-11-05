Путин уволил высокопоставленного уральского следователя

Ранее Ибиев был главным следователем УрФО. В 2014 году возглавил четвертое следственное управление, которое занималось расследованием резонансных дел в отношении членов правительства в УрФО.

Согласно приказу, опубликованному на портале правовой информации, в отставку отправлены некоторые высокопоставленные сотрудники МЧС, МВД и СК. Увольнение Ибиева, по неофициальным данным, может быть связано с отставкой главы УФСБ по Свердловской области Александра Вяткина. ФСБ оказывала содействие четвертому управлению при расследовании уголовных дел.