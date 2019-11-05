СМИ: в Ярославле после критики в адрес генпрокурора Юрия Чайки уволен судья

Под рассмотрением Андрея Курапина находилось дело о взяточничестве, фигурантами которого были иректор «Яргорэлектротранса» Ильхам Худиев и двое бизнесменов Асиф Ахмедов и Рамиль Аббасов.

Обвиняемые признали вину и просили рассмотреть их дело в особом порядке, то есть без привлечения свидетелей и исследования доказательств. По словам судьи, он собирался удовлетворить ходатайство, но вмешалась прокуратура, и пришлось провести ещё несколько судебных заседаний.

В итоге Андрей Курапин прекратил уголовное преследование Ильхама Худиева «за деятельное раскаяние», Ахмедов и Аббасов получили условные сроки. При этом судья с критикой отозвался о работе прокуратуры. По его мнению, гособвинитель стал причиной затягивания судебного процесса.

Суд без очевидной необходимости был вынужден выполнять никому не нужную, но весьма трудоемкую работу, что при запредельной загруженности судей не может не вызывать справедливого возмущения действиями прокурора. Порочная практика беспричинного и бессмысленного препятствования особому порядку распространилась по всей стране и доходит до абсурда,заявил Курапин.