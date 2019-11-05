В Свердловской области назначены новые судьи

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нескольких новых судей в Свердловской области, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Заместителем Арбитражного суда Свердловской области назначена Елена Невмеруха, должность суди Арбитражного суда она занимает с 2012 года. Также в Арбитражном суде появятся трое новых судей — Юрий Крюков, Ульяна Лучихина и Анна Шелепова.
Сменился главный судья Ивдельского городского округа, им стал Александр Симонов. Президент России назначил нового судью Октябрьского районного суда Екатеринбурга — Ольгу Панфилову.
Судьями Екатеринбургского гарнизонного военного суда, согласно указу президента, стали Сергей Голоднов и Эдуард Курченко.
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