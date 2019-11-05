В Свердловской области назначены новые судьи

Заместителем Арбитражного суда Свердловской области назначена Елена Невмеруха, должность суди Арбитражного суда она занимает с 2012 года. Также в Арбитражном суде появятся трое новых судей — Юрий Крюков, Ульяна Лучихина и Анна Шелепова.