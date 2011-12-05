«Единая Россия» за 4 года потеряла в Нижнем Тагиле почти половину своих сторонников

Впрочем, если сравнивать с предыдущими выборами в Госдуму, состоявшимися 4 года назад, то «Единая Россия» в Нижнем Тагиле потеряла почти половину своих сторонников. 2 декабря 2007 года за «Единую Россию» проголосовал 61% тагильских избирателей. Политологи это связывают с тем, что в 2007 году была более благоприятная социально-экономическая ситуация в стране, ухудшившаяся после кризиса.

Сегодня в ближайших преследователях «единороссов» в Нижнем Тагиле оказалась «Справедливая Россия», набравшая 25,6% голосов, против менее 8 процентов 4 года назад. Улучшить в 3 раза свои показатели на прошлых выборах в Госдуму «справороссы» смогли благодаря агрессивной PR-компании, считает политолог.

Поправили свои показатели ЛДПР и КПРФ, набравшие вчера 17,8% и 16,4% соответственно. 4 года назад у ЛДПР было чуть больше 12 процентов. Коммунисты тогда набрали менее 8% голосов. Сегодня за «Яблоко» проголосовало 3,6% тагильчан. За «Правое дело» - 1,4%. За «Патриотов России» - 0,85%. А вот по одномандатным округам вчера в Заксобрание региона победу в Нижнем Тагиле одержали исключительно представители «Единой России». Это Вячеслав Погудин, Алексей Кушнарев и Владимир Рощупкин. Окончательные результаты выборов будут известны 6 декабря - по Госдуме, 7 декабря - по Заксобранию Свердловской области. По предварительной информации, первое заседание регионального парламента состоится 9 декабря.