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«Единая Россия» за 4 года потеряла в Нижнем Тагиле почти половину своих сторонников
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Единая Россия» за 4 года потеряла в Нижнем Тагиле почти половину своих сторонников

5 декабря 2011, 15:07ПолитикаВалерия Лошкарева
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