Медведев не исключает, что в избирательных бюллетенях появится графа «против всех»
5 декабря 2011, 18:22ПолитикаВалерия Лошкарева
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Президент России Дмитрий Медведев не исключает, что в избирательных бюллетенях вновь может появиться графа «против всех».
Можно и графу «против всех» вернуть. Ничего страшного не случится сказал Медведев на встрече с членами комитета своих сторонников.
Хотя, на мой вкус, это довольно странный способ выражения своего мнения добавил он.
© По материалам «Интерфакс»
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