Программу материнского капитала могут продлить до 2025 года

Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. По его словам, правительство предлагает продлить программу на время действия концепции демографической политики.

Кроме того, в минтруда предложили внести в программу изменения. Если сейчас предполагается, что материнский капитал может быть потрачен только на образование ребенка, улучшение жилищных условий или пенсию матери, то теперь предлагается позволить вкладывать эти средства в открытие бизнеса.