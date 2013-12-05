Программу материнского капитала могут продлить до 2025 года
5 декабря 2013, 08:45ПолитикаЕвгения
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Правительство России предложило продлить действие программы материнского капитала в стране до 2025 года. Действующая в настоящий момент программа заканчивается в 2016 году.
Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. По его словам, правительство предлагает продлить программу на время действия концепции демографической политики.
Кроме того, в минтруда предложили внести в программу изменения. Если сейчас предполагается, что материнский капитал может быть потрачен только на образование ребенка, улучшение жилищных условий или пенсию матери, то теперь предлагается позволить вкладывать эти средства в открытие бизнеса.
Нынешняя программа материнского капитала действует с 2007 года и закончится в 2016 году.
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