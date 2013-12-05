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Программу материнского капитала могут продлить до 2025 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Программу материнского капитала могут продлить до 2025 года

5 декабря 2013, 08:45ПолитикаЕвгения
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