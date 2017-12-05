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Новости Нижнего Тагила

Каникулы свердловских депутатов продлятся три месяца

5 декабря 2017, 12:20Добавить новость
бюджет,Свердловская область,депутаты,каникулы,законодательное собрание,Людмила Бабушкина,заседание,ТФОМС

Законодательное собрание Свердловской области проводит 5 декабря последнее в 2017 году заседание и соберется вновь лишь к концу зимы будущего года.

Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина подписала распоряжение об отмене запланированного на конец декабря заседания депутатов. В следующий раз депутаты соберутся в конце февраля 2018 года. Таким образом, их каникулы продлятся почти 3 месяца.

Как пишут Европейско-Азиатские новости, заседание, назначенное на 5 декабря, включает в себя повестку с 40 вопросами. Законодатели должны принять проект бюджета на 2018 год, обсудить бюджет ТФОМС и программу приватизации, а также некоторые налоговые поправки.

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