Каникулы свердловских депутатов продлятся три месяца

Законодательное собрание Свердловской области проводит 5 декабря последнее в 2017 году заседание и соберется вновь лишь к концу зимы будущего года.

Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина подписала распоряжение об отмене запланированного на конец декабря заседания депутатов. В следующий раз депутаты соберутся в конце февраля 2018 года. Таким образом, их каникулы продлятся почти 3 месяца.



Как пишут Европейско-Азиатские новости, заседание, назначенное на 5 декабря, включает в себя повестку с 40 вопросами. Законодатели должны принять проект бюджета на 2018 год, обсудить бюджет ТФОМС и программу приватизации, а также некоторые налоговые поправки.