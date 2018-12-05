Руководитель МУП «Спецавтобаза» был уволен по инициативе главы Екатеринбурга

4 декабря директора предприятия «Спецавтобаза» Сергея Пономарева попросили освободить пост главы фирмы. Последний день работы руководителя – 7 декабря. Об этом рассказал Пономарев журналистам, он также сообщил, что вместе с ним уйдут шесть заместителей.

Думаю, решение главы города обсуждать не стоит. Наверное, он понимал, что делает. Наверное, есть люди, которые придут и заменят команду, которая пришла со мной, сказал Пономарев.