Руководитель МУП «Спецавтобаза» был уволен по инициативе главы Екатеринбурга
Сегодня, 17:44ПолитикаФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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Сергея Пономарева, являющегося с сентября 2018 года директором екатеринбургской «Спецавтобазы», попросили уволиться. Вместе с руководителем фирму покидают шесть замов.
Сюжеты: Екатеринбург
4 декабря директора предприятия «Спецавтобаза» Сергея Пономарева попросили освободить пост главы фирмы. Последний день работы руководителя – 7 декабря. Об этом рассказал Пономарев журналистам, он также сообщил, что вместе с ним уйдут шесть заместителей.
О причинах смены руководящего состава директор не сообщил.
Думаю, решение главы города обсуждать не стоит. Наверное, он понимал, что делает. Наверное, есть люди, которые придут и заменят команду, которая пришла со мной, сказал Пономарев.
Исполняющий обязанности руководителя с 10 декабря станет Сергей Манюшкин, сообщает ЕАН.
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