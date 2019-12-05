«Даже идею убрали»: в России отказались от ограждения судов от журналистов

По его словам, этот вопрос поднимался на заседании профильной комиссии, но это было «мнение отдельных лиц».

Когда Совет судей [на заседании 5 декабря] принимал решение об утверждении документа, он исключил из этого раздела вопросы, которые касались разработки эффективного механизма защиты от дискредитации судебной власти, создания таких нормативно-правовых актов. Даже саму идею убрали, заверил Момотов.

Он отметил, что такие положения противоречат Конституции РФ и властям хотелось бы выстраивать нормальный диалог со СМИ.