«Даже идею убрали»: в России отказались от ограждения судов от журналистов
Сообщения о намерении Совета судей выступить с предложением об ограждении судов от журналистов председатель органа Виктор Момотов назвал преждевременными, сообщает ТАСС.
По его словам, этот вопрос поднимался на заседании профильной комиссии, но это было «мнение отдельных лиц».
Когда Совет судей [на заседании 5 декабря] принимал решение об утверждении документа, он исключил из этого раздела вопросы, которые касались разработки эффективного механизма защиты от дискредитации судебной власти, создания таких нормативно-правовых актов. Даже саму идею убрали, заверил Момотов.
Он отметил, что такие положения противоречат Конституции РФ и властям хотелось бы выстраивать нормальный диалог со СМИ.
Ранее «Ведомости» сообщали, что Совет судей обсуждает проект концепции информационной политики судебной системы на ближайшие 10 лет. В нем предлагалось ввести положения ограждающие суды от дискредитации, а также ответственность для журналистов за давление на суд. Таким способом представители системы хотят оградиться от лоббирования интересов отдельных граждан путем воздействия на общественность через СМИ.