«Спасибо, но не поможет». Опубликована петиция в защиту зоопарка под Нижним Тагилом

С помощью данной петиции хочется обратить пристальное внимание властей на проблему! Помогите сохранить зоопарк в Нижнем Тагиле!!!пишет автор петиции Анастасия Личенкова.

По словам Анастасии, она не имеет отношения к зоопарку «Гринпол», но решила помочь, поскольку его закрытие считает неправильным.

Так как вопрос на законодательном уровне, то вряд ли зоопарк просто так возьмут и оставят в покое. Но, возможно, прислушаются к подписавшим людям и упростят возможность переезда зоопарка на другую территорию говорит девушка.

Директор зоопарка Оксана Полякова заявила TagikCity.ru, что в успех сбора подписей не верит.

Вы видели петицию по поводу парка «Тайган»? 150 тысяч подписали и что? Ничего! Спасибо девушке за помощь, но, я думаю, это ничего не решит,сказала Полякова.

На момент публикации петицию подписали около 100 человек.

Напомним, частный зоопарк в Николо-Павловске закрывается со 2 декабря. «Гринпол» был основан в 2012 году Оксаной Поляковой и ее мужем на собственные средства. Супруги планировали расширение зоопарка. Для этого выбрали участок площадью 2 гектара. Однако новый закон запрещает размещение зоопарка в частном секторе, поэтому он должен был переехать на увеличенную территорию с новыми вольерами и новыми животными. Но участок, который ранее имел сельскохозяйственное назначение, стал считаться участком под культурное развитие, зверинцы и цирки, а стоимость земли возросла в тысячу раз — до 25 миллионов рублей. Покупка или аренда стали непосильными для тагильских предпринимателей.