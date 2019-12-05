Свердловский омбудсмен Мерзлякова займется в СПЧ вопросами бедности

Мерзлякова пояснила, что сначала планировалось, что она будет заниматься вопросами касательно реформы в правоохранительных органах, однако коллеги попросили ее заняться проблемами бедности.

Меня беспокоят обычные люди, которые живут от зарплаты до зарплаты, а то и, я бы сказала, не доживают до зарплаты, а берут кредиты и закредитовываются. Эта тема называется «новые бедные», и я сейчас ей занимаюсь,сказала омбудсмен.