Свердловский омбудсмен Мерзлякова займется в СПЧ вопросами бедности
Сегодня, 09:18ПолитикаФото: Официальный сайт уполномоченного по правам человека
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Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала какими вопросами будет заниматься в Совете по правам человека при президенте России, пишет портал Е1.
Мерзлякова пояснила, что сначала планировалось, что она будет заниматься вопросами касательно реформы в правоохранительных органах, однако коллеги попросили ее заняться проблемами бедности.
Меня беспокоят обычные люди, которые живут от зарплаты до зарплаты, а то и, я бы сказала, не доживают до зарплаты, а берут кредиты и закредитовываются. Эта тема называется «новые бедные», и я сейчас ей занимаюсь,сказала омбудсмен.
Также она подчеркнула, что речь идет не о многодетных семьях или инвалидах, а именно о новой категории бедности — о трудоспособных людях, попавших в долговые ямы.
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