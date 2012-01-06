Обама планирует серьезно сократить военный бюджет США
Президент США Барак Обама заявил, что сокращение военных расходов не повлияет на способность страны бороться с терроризмом и выдерживать конкуренцию со стратегическими противниками. Об этом сообщает 5 января CNN.
"Да, наше военное присутствие уменьшается, но мир должен знать: США не намерены утрачивать свое превосходство", - подчеркнул президент, представляя в Пентагоне программу под названием "Укрепление глобального лидерства США: приоритеты обороны в XXI веке". Среди стратегических противников Соединенных Штатов Обама выделил Иран и Китай. Относительно последнего президент заметил, что Пекин в долгосрочной перспективе будетоказывать все большее влияние на экономику и военную сферу США.
План Обамы по уменьшению военных расходов натолкнулся на резкую критикуреспубликанцев. Они опасаются, что этот проект поставит под угрозу одиниз ключевых принципов военной доктрины США - способность вести две крупные войны одновременно.
В проекте нынешнего президента нет ни слова об отмене этого принципа, однако консервативные аналитики полагают, что к этому все и идет. В связи с этим руководитель республиканцев в парламентском Комитете по вооруженным силам Бак Маккеон (Buck McKeon) заявил: "Для того, чтобы оправдать масштабные сокращения в военной сфере, он (Обама - прим. Ленты.ру) отозвал гарантии того, что мы будем поддерживать наших союзников и бросать вызов оппонентам. Президент должен понимать, что у мира всегда был, есть и будет лидер. Пока Америка отступает, кто-то другой идет вперед".
Новая военная стратегия США выработана в условиях необходимости бюджетной экономии, при том что внешнеполитические обязательства страны по-прежнему велики. Сторонники проекта обращают внимание на то, что в последнее десятилетие Соединенные Штаты принимали участие в нескольких крупных военных конфликтах, что привело к серьезным человеческим и финансовым потерям. Если администрация Обамы останется у власти, программу начнут реализовывать начиная с 2013 года.
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