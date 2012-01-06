Обама планирует серьезно сократить военный бюджет США

"Да, наше военное присутствие уменьшается, но мир должен знать: США не намерены утрачивать свое превосходство", - подчеркнул президент, представляя в Пентагоне программу под названием "Укрепление глобального лидерства США: приоритеты обороны в XXI веке". Среди стратегических противников Соединенных Штатов Обама выделил Иран и Китай. Относительно последнего президент заметил, что Пекин в долгосрочной перспективе будетоказывать все большее влияние на экономику и военную сферу США.

План Обамы по уменьшению военных расходов натолкнулся на резкую критикуреспубликанцев. Они опасаются, что этот проект поставит под угрозу одиниз ключевых принципов военной доктрины США - способность вести две крупные войны одновременно.

В проекте нынешнего президента нет ни слова об отмене этого принципа, однако консервативные аналитики полагают, что к этому все и идет. В связи с этим руководитель республиканцев в парламентском Комитете по вооруженным силам Бак Маккеон (Buck McKeon) заявил: "Для того, чтобы оправдать масштабные сокращения в военной сфере, он (Обама - прим. Ленты.ру) отозвал гарантии того, что мы будем поддерживать наших союзников и бросать вызов оппонентам. Президент должен понимать, что у мира всегда был, есть и будет лидер. Пока Америка отступает, кто-то другой идет вперед".