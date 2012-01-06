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Вчера в Екатеринбурге прошло первое заседание предвыборного штаба Владимира Путина
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вчера в Екатеринбурге прошло первое заседание предвыборного штаба Владимира Путина

6 января 2012, 17:24ПолитикаИрина Гольмгрейн
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