Вчера в Екатеринбурге прошло первое заседание предвыборного штаба Владимира Путина

Заседание провел почетный гражданин Екатеринбурга, известный врач,создатель областного госпиталя ветеранов войн Семен Спектор, которыйнакануне был утвержден в качестве руководителя Народного штаба вСвердловской области. В штаб вошли представители промышленности,культурной и научной общественности, молодежи.

Участникизаседания поддержали курс стабильного развития страны, которыйолицетворяет Владимир Путин. Кроме того, они решили в работе штабасделать ставку на прямой разговор с людьми, жителями области, то есть напроведение максимально возможного количества встреч на местах (как вкрупных городах, так и в сельской глубинке). Также участники заседанияутвердили за основу проект областного территориально-сетевого планаработы на местах (с его учетом будет скорректирован аналогичный план дляЕкатеринбурга).

Штаб,который будет действовать без выходных вплоть до Дня тишины, размещаетсяв Свердловской областной библиотеке для детей и юношества.

Именно вштаб будут стекаться все наказы жителей региона, которые в дальнейшемпопадут в Москву для формирования единой комплексной программы ВладимираПутина в должности Президента России.

Крометого, участники избирательной кампании Владимира Путина планируютуделить особое внимание крупным предприятиям региона, получающим инуждающимся в государственной поддержке. Примером этого является«Уралвагонзавод», который в 2011 году выпустил 25 тысяч единицподвижного состава, что является рекордом за всю историю предприятия.