Народный штаб поддержки В.Путина в Нижнем Тагиле и Молодежный парламент Свердловской области работают сообща

Повесткой дня стала тема ветеранов войны и пенсионеров. Присутствовавшая на заседании председатель организации «Дети, опаленные войной» Ольга Савельева высказалась по поводу льгот, положенных ветеранам по закону. Кроме того, она заметила, что порой им на 3 месяца задерживают выплату компенсаций по квартплате, что является очень заметным для получающих невысокую пенсию пожилых людей.

Много говорили о Малой Кушве. Главными проблемами этого района считаются почти повсеместное отсутствие воды, а также большое количество бездомных животных.

Также на заседании затрагивались проблемы нищенского заработка заслуженных деятелей культуры, отсутствия моста через железнодорожные пути на станции Монзино и ряд других острых вопросов. Члены штаба пообещали дать проблемам огласку и посодействовать в их решении, отправив информацию о них на рассмотрение в Городсткую думу и Законодательное собрание Свердловской области, а также в штабы поддержки Путина областного и федерального значения.

Депутат городской думы Владимир Щетников пообещал посодействовать на ОАО «ЕВРАЗ ВГОК», профсоюз которого он возглавляет, в создании рабочего штаба в поддержку В.Путина на предстоящих выборах на пост Президента РФ.

Также помощь в решении проблем молодежи города предложил депутат Молодежного Парламента Свердловской области Алексей Обухов. Напомним, Молодежный парламент призван участвовать в осуществлении молодежной политики региона и решать целый ряд других политических задач.