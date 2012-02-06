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Народный штаб поддержки В.Путина в Нижнем Тагиле и Молодежный парламент Свердловской области работают сообща
Сюжеты:
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Народный штаб поддержки В.Путина в Нижнем Тагиле и Молодежный парламент Свердловской области работают сообща

6 февраля 2012, 13:02Политика
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