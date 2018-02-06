Александр Маслов назначен замминистра Свердловской области по физической культуре

Экс-спикер Нижнетагильской городской думы Александр Маслов был назначен заместителем министра по физической культуре и спорту Свердловской области Леонида Рапопорта. Об этом стало известно 6 февраля после подписания указа о назначении.

К исполнению обязанностей в новой должности Александр Маслов приступит с 12 февраля. Сейчас у областного министра по физической культуре и спорту уже есть два заместителя: Яков Петров и Андрей Зяблицев. Предполагается, что Александру Маслову будет поручено курировать молодежные виды спорта.

Как пояснил сам Александр Маслов, пока ему известен лишь примерный круг обязанностей. В скором времени его ждет встреча с министром, где будут подробно обсуждаться все вопросы по предстоящей работе. По словам бывшего спикера, о назначении ему стало известно осенью 2017 года, а все это время шло согласование документов, пишет «Правда УрФО».

Напомним, ранее экс-спикер гордумы Нижнего Тагила отказался от места главы Горноуральского ГО и заявил, что предпочел другое место работы.

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