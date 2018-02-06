Миллионы Грудинина не смущают сторонников КПРФ Нижнего Тагила и Екатеринбурга

Доходы Грудинина за шесть лет составили более 157 млн рублей. По данным Центризбиркома, кандидат избавился от иностранных ценных бумаг на 7,5 млрд рублей.

Многомиллионные доходы Павла Грудинина – кандидата от КПРФ на президентских выборах – не противоречат коммунистическим идеалам. В Свердловской области между марксистами-ленинистами никаких расколов по этому поводу нет. Об этом рассказал TagilCity.ru первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев.

В Свердловской области никакого раскола в партии из-за слухов об огромных состояниях Павла Грудинина нет. Он приезжал 1 февраля в Екатеринбург и все на встрече присутствовали почти все представители наших отделений в Свердловской области. И все, кто был, могли увидеть, что наш коллектив дружно и единодушно поддерживает нашего кандидата. Если рассмотреть нашу программу, где коммунизм и социализм — это наша конечная цель, то видно, что мы четко обозначили: мы будем строить многоукладную экономику, где есть место частной собственности, и малому и среднему бизнесу, это нормально, когда они принадлежат частным лицам. И мы будем поддерживать таких.

Член Комитета Свердловского областного отделения КПРФ Расул Гулиев считает, что участвовать в президентских выборах без денег невозможно. А новости о зарубежных счетах Грудинина, по его мнению, это всего лишь «черный пиар» федеральных каналов.

Мое личное мнение, это не от партии, от меня: во-первых, то, что у Грудинина есть деньги, партия знала, когда выдвигала. Он успешный предприниматель. И в сегодняшних реалиях, конкурировать с властью без копейки денег - нереально. А то, что федеральные каналы эти суммы умножают на другие суммы - это пиар. Черный, но все-таки.

Информацию в СМИ о выплатах Грудинину и его сыну по 37 миллионов рублей, которые в системе СПАРК значатся в качестве «подарков», Расул Гулиев считает неправдой. По его словам, подобные слухи только притягивают молодых людей в партию.

Насчет того, что он там себе что-то якобы с дочерних фирм перечисляет, он лично говорил, что это неправда. Интерес к нему только возрастает. Они думают, что люди отвернуться, если узнают о миллионах? К нам в Свердловское отделение стало больше приходить молодых людей, которые раньше КПРФ не считали за партию.

Гулиев считает, что союз Грудинина и КПРФ - взаимовыгоден.

Он получил билет, а КПРФ - новый импульс. Ни для кого не секрет, что партия уже теряла свои позиции, и Зюганов это сам понимал. Нужен был сильный молодой кандидат.

Политолог из Екатеринбурга Иван Бесценный уверен, что в КПРФ есть люди, у которых гораздо больше «скелетов в шкафу». По его словам, политическим конкурентам и СМИ больше не за что зацепиться, и поэтому обсуждаются только деньги Грудинина. Богатый – не значит олигарх, считает Бесценный.

Вопрос с богатством Павла Грудинина, на мой взгляд полностью исчерпан. Богатый – это не значит олигарх. Потому что олигарх - это человек напрямую влияющий на власть, и мы все знаем фамилии настоящих олигархов. Поэтому отношение к Грудинину только положительное. Вообще ситуация с этими счетами и активная раскрутка этой темы в СМИ связана с тем, что Павел Грудинин не дал других поводов для публичного обсуждения, которые были бы достаточно резкими и интересными. В самой КПРФ достаточно других личностей с гораздо большей количеством этих самых «скелетов в шкафу». И ни для кого ведь не секрет, что мандаты в представительные органы власти продаются на всех уровнях и покупают их вовсе не рабочие и учителя.

Анатолий Котков, сторонник Грудинина в Нижнем Тагиле считает, что КПРФ наносит ущерб Грудинину.

Грудинин - это кандидат не только КПРФ. Там несколько лево-национально-патриотических движений, которые поняли, что пора уже всем объединяться. У Грудина очень широкая поддержка - Совхоз Ленина, он был депутатом, средний и крупный бизнес готов его поддержать. Но, на мой взгляд, он позволил КПРФ оседлать себя. Фактически все его встречи ведут КПРФ. КПРФ только отталкивает его сторонников. Эта такая нерасторопная вялая партия. Они фактически наносят ему ущерб.

Свердловские КПРФовцы верят своему выдвиженцу и поддерживают его во всех вопросах. Однако, Павел Грудинин в КПРФ так и не вступил.