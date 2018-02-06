Молодые депутаты Нижнего Тагила откроют дебат-площадку для студентов (ВИДЕО)

Проекты были представлены на заседании молодых депутатов, которое прошло 2 февраля, передает «Тагил-ТВ». Присутствующие обсудили план работы на первые месяцы наступившего года.

Представительница молодежной думы Ликонида Сигуева предложила организовать дебат-площадку. Это позволит студентам и школьникам учиться выражать свои интересы и отстаивать свою точку зрения. Полученные умения помогут развиваться в сфере политики и бизнеса.

Депутат Дмитрий Быков представил проект под названием «Тайны града Демидовых». Молодой народный избранник увлечен историей города, поэтому своей задачей считает формирование патриотизма среди молодежи в отношении Нижнего Тагила. Он верит, что благодаря запланированным мероприятиям, у молодых людей появится тяга к истории города. Он надеется, что молодые тагильчане поймут, как этот город был и будет важен для государства.

Среди участников заседания присутствовал депутат городской думы Гаджи Абдулов. Он дал молодым коллегам несколько советов:

Послушал, какие вопросы они обсуждают. Очень много организационных вопросов - видно, что ребята уже подкованные. Хотелось бы пожелать, чтобы они с формальной части перешли бы на решение конкретных, серьезных задач, которые помогли бы молодежи нашего города раскрыться, показать себя с лучшей стороны. Я думаю, что у них это получится.