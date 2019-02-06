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Экология, секретные разработки и школа: зачем Куйвашев и Цуканов едут в Нижний Тагил
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экология, секретные разработки и школа: зачем Куйвашев и Цуканов едут в Нижний Тагил

Сегодня, 18:29ПолитикаФото: midural.ru
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