Экология, секретные разработки и школа: зачем Куйвашев и Цуканов едут в Нижний Тагил
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и полпред президента в УрФО Николай Цуканов 7 февраля в Нижнем Тагиле посетят сразу ряд мероприятий. В их планах обсуждение вопросов экологии Нижнего Тагила с предприятиями и надзорными органами, посещение школы №34 и аэродрома в Салке, а также ряда объектов «Уралвагонзавода».
В течение всего дня в Нижнем Тагиле с Евгением Куйвашевым и Николаем Цукановым будет работать глава города Владислав Пинаев. В четверг 7 февраля уральские политики будут обсуждать состояние экологии Нижнего Тагила с представителями надзорных ведомств и городских промышленных предприятий в ДК им. Окунева. Напомним, ранее помощник президента РФ Андрей Белоусов поручил Минприроды заключить соглашение с крупными промышленными предприятиями на территории Нижнего Тагила, согласно которому заводы будут выполнять мероприятия по снижению количества вредных выбросов в атмосферу.
Одним из основных объектов внимания чиновников также станет «Уралвагонзавод»: по данным источников редакции, Куйвашеву и Цуканову продемонстрируют секретные разработки предприятия на территории нескольких цехов. В частности, они побывают в 135 цехе, где весной 2018 года Владимир Путин встречался с активистами на «Форуме рабочей молодежи».
Также в программе посещения города у областных чиновников значатся экспозиции музея корпорации, школа №34 (Рудник) и аэродром в Салке.
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