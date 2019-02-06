Экология, секретные разработки и школа: зачем Куйвашев и Цуканов едут в Нижний Тагил

В течение всего дня в Нижнем Тагиле с Евгением Куйвашевым и Николаем Цукановым будет работать глава города Владислав Пинаев. В четверг 7 февраля уральские политики будут обсуждать состояние экологии Нижнего Тагила с представителями надзорных ведомств и городских промышленных предприятий в ДК им. Окунева. Напомним, ранее помощник президента РФ Андрей Белоусов поручил Минприроды заключить соглашение с крупными промышленными предприятиями на территории Нижнего Тагила, согласно которому заводы будут выполнять мероприятия по снижению количества вредных выбросов в атмосферу.