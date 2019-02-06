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Соглашение с Минприроды обяжет тагильские заводы выполнять планы по снижению выбросов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Соглашение с Минприроды обяжет тагильские заводы выполнять планы по снижению выбросов

Сегодня, 13:59ПолитикаАнна ГригорьеваФото: pixabay.com
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