Соглашение с Минприроды обяжет тагильские заводы выполнять планы по снижению выбросов

Помощник президента РФ Андрей Белоусов дал поручение Минприроды заключить соглашение с крупными промышленными предприятиями на территории Нижнего Тагила, Челябинска и Магнитогорска, по которому они будут выполнять все предусмотренные мероприятия по снижению количества вредных выбросов в атмосферу.

Также в ближайшее время Росприроднадзор составит для жителей данных городов «экологическое досье», которое наглядно покажет текущую реализацию инвестиционных проектов, разработанных промышленными предприятиями.

В Нижнем Тагиле комплексный план экологических мероприятий направлен на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 25,38 тысяч тонн к 2024 году. Требуемый объем финансирования – 2,42 млрд рублей. Данный документ утвержден Заместителем Председателя правительства РФ Алексеем Гордеевым 28 декабря 2018 года.

Согласно плану мероприятий, с 2019 года начнется снижение совокупного объема выбросов с 98% до 81,5% к 2024 году. Расчет производится от уровня 2017 года, где этот показатель составлял 138,8 тысяч тонн. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в этот же период должен изменится с высокого на повышенный.