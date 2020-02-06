Глава НЦБ Интерпола МВД России прибыл в Екатеринбург с рабочим визитом

Он посетил Главное управление МВД по Свердловской области, где принял участие в мероприятии, посвященном 20-летию со дня образования регионального отдела НЦБ Интерпола.

Филиал Интерпола в Екатеринбурге появился 4 февраля 2000 года. За прошедшие годы он стал одним из ведущих в нашей стране, продемонстрировав способность решать полный спектр задач в сфере международного сотрудничества в борьбе с преступностью, говорит Валерий Горелых.

Также на мероприятии присутствовал начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал — майор полиции Александр Мешков, его заместители, коллеги из ФСБ и первый руководитель отдела, а ныне заместитель председателя Совета ветеранов Валерий Сологуб.

Александр Мешков положительно оценил результаты деятельности первого в России интегрированного пункта проверки по учетам Интерпола пассажиров на крупнейших международных транспортных узлах региона в режиме реального времени, открытого в 2013 году. По его словам, благодаря пункту было выявлено более 900 лиц, находящихся в розыске, в том числе 48 фигурантов находились в международном розыске.

В настоящее время свердловский опыт внедряется на территории других регионов,сообщил Валерий Горелых.

Начальник российского Бюро Интерпола генерал Прокопчук акцентировал внимание на приоритетных задачах, стоящих перед НЦБ Интерполом и его подразделениями.

По словам Валерия Горелых, в прошлом году за счет слаженной работы за рубежом было установлено местонахождение 14 лиц, объявленных в международный розыск, 13 человек задержаны и должны быть переданы в Россию.