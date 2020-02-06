Главой отделения Российского экологического общества по региону стал Алексей Вихарев
Алексей Вихарев назначен председателем Свердловского регионального отделения общественной организации «Российское экологическое общество» (РЭО), сообщает «Коммерсантъ».
Он был избран на собрании учредителей ведомства. В пресс-службе депутата думы Екатеринбурга уточнили, что работать отделение будет в общественной приемной депутата на Уралмаше.
Предполагается, что представителями отделения будут проводиться «зеленые» акции, которые научат граждан осознанно потреблять ресурсы и бережно относится к природе. Кроме того, будут проводиться экологические уроки, мониторинг экологической ситуации в регионе и экспертное сопровождение природосберегающих проектов.
Свердловская область тоже испытывает на себе последствия изменения климата. Задачи свердловского отделения объединить экологических активистов, предоставить для них трибуну для выступлений, дать возможность быть услышанными в кабинетах власти,сказал Алексей Вихарев.
Алексей Вихарев стал депутатом городской думы в 2018 году. На данный момент он является главой комисии местного самоуправления по культурной и информационной политике и связям с общественностью.