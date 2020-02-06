Главой отделения Российского экологического общества по региону стал Алексей Вихарев

Он был избран на собрании учредителей ведомства. В пресс-службе депутата думы Екатеринбурга уточнили, что работать отделение будет в общественной приемной депутата на Уралмаше.

Предполагается, что представителями отделения будут проводиться «зеленые» акции, которые научат граждан осознанно потреблять ресурсы и бережно относится к природе. Кроме того, будут проводиться экологические уроки, мониторинг экологической ситуации в регионе и экспертное сопровождение природосберегающих проектов.

Свердловская область тоже испытывает на себе последствия изменения климата. Задачи свердловского отделения объединить экологических активистов, предоставить для них трибуну для выступлений, дать возможность быть услышанными в кабинетах власти,сказал Алексей Вихарев.