Госдума рассмотрит законопроект о создании онлайн-сервиса по обжалованию штрафов ПДД
Сегодня, 11:41ПолитикаФото: 1MediaInvest
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В России может быть запущен онлайн-сервис, позволяющий обжаловать штрафы за нарушение Правил дорожного движения. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Государственной думы РФ.
Новый законопроект поддержало правительство России и Москвы.
Онлайн-сервис по обжалованию штрафов появится на сайте Госуслуг. Это позволит пользователям направлять жалобы на постановления в суд в электронной форме. При этом рассмотрение будет осуществляться только в случае, если имеется техническая возможность.
В пояснительной записке сказано, что такой порядок обжалования позволит сократить временные и материальные издержки лицам, чьи права были нарушены.
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