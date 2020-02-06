Свердловский омбудсмен заявила о праве граждан на экологические протесты
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова считает, что у жителей региона есть право организовывать протесты, касающиеся экологических проблем, сообщает Znak.
По ее словам, тех, кто выражает свое мнение и использует право протеста, выставляют людьми, которые разрушают экономику.
Нужно помнить о конституционном праве граждан на протест. Люди могут всеми законным способами выражать недовольство, и как раз неадекватное отношение должностных лиц к таким протестам усиливает дестабилизацию экономики и общества в целом, пишет она в ежегодном докладе.
По мнению омбудсмена, в области не разрешен вопрос ведения диалога с населением по экологическим проблемам. Кроме того, информирование является недостаточным и должно быть расширено.
В конфликтных ситуациях сложность разрешения противостояния сторон заключается в том, что одна группа жителей выступает за строительство объекта, а другие — против, пишет она.
Мерзлякова считает, что проблема может быть решена с помощью доработки процедуры общественных обсуждений и публичных слушаний.