Свердловский омбудсмен заявила о праве граждан на экологические протесты

По ее словам, тех, кто выражает свое мнение и использует право протеста, выставляют людьми, которые разрушают экономику.

Нужно помнить о конституционном праве граждан на протест. Люди могут всеми законным способами выражать недовольство, и как раз неадекватное отношение должностных лиц к таким протестам усиливает дестабилизацию экономики и общества в целом, пишет она в ежегодном докладе.

По мнению омбудсмена, в области не разрешен вопрос ведения диалога с населением по экологическим проблемам. Кроме того, информирование является недостаточным и должно быть расширено.

В конфликтных ситуациях сложность разрешения противостояния сторон заключается в том, что одна группа жителей выступает за строительство объекта, а другие — против, пишет она.