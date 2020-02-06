Владимир Путин поручил ликвидировать в России «вузы-пустышки»

Глава государства считает, что заниматься такими учебными заведениями нужно качественно. В частности, там, где это необходимо, следует объединить вузы.

Путин сообщил, что с 2021 года будет увеличено количество бюджетных мест в вузах. В первую очередь это произойдет в регионах. На эти цели в течение четырех лет направят 70 миллиардов рублей. Также президент отметил, что регионам нужно повышать престиж местных вузов, финансировать их программы, проекты инфраструктуры, независимо от того, какому ведомству они подчиняются.