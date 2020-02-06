Владимир Путин поручил ликвидировать в России «вузы-пустышки»
Сегодня, 20:16ПолитикаФото: kremlin.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
6 февраля на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию Владимир Путин призвал продолжить работу по ликвидации «вузов-пустышек». Таковых, по словам президента, в России остается еще много, пишет РИА «Новости».
Глава государства считает, что заниматься такими учебными заведениями нужно качественно. В частности, там, где это необходимо, следует объединить вузы.
Путин сообщил, что с 2021 года будет увеличено количество бюджетных мест в вузах. В первую очередь это произойдет в регионах. На эти цели в течение четырех лет направят 70 миллиардов рублей. Также президент отметил, что регионам нужно повышать престиж местных вузов, финансировать их программы, проекты инфраструктуры, независимо от того, какому ведомству они подчиняются.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей