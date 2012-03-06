Алексей Казаринов: Эпоха мартовских котов и резиновых женщин

Выборы прошли. Мои впечатления от них. Сразу скажу это мои личныевпечатления, они могут не совпадать и не должны совпадать ни с чьими, втом числе и официальными и прочими, а потому критику слушать буду, нокритику. Если будет на что отвечать — отвечу. Попрошу не пытаться меняудивить всякими умностями в дерьмократически–либерастическом, принятомв нашей Раше интернет-стиле, когда анонимно пишут гадости и глупости.Чем сильнее злопыхательства, тем хуже себя чувствует их автор. Хорош.Проехали об этом. А читатель явно напрягся от вышеизложенного. А ченапрягаетесь? Это ж стиль принятый в комментах, токмо в обратнуюсторону. Кто там про партию воров и жуликов не писал? Только самыйленивый? Ну это ж признак политической зрелости покусать власть и партиюоную, кто не против тот дурак, а то и еще хуже. Только результатыместных выборов по одномандатным округам ну никак не объяснишьфальсификациями.

Люди голосуют за конкретных кандидатов, которые им известны, или известны их знакомым, родственникам. При этом я прекрасно осознаю, что к превеликому общему сожалению в городе нет и пока не предвидится независимых общественных сил, способных самостоятельно и осознанно влиять на политику местного уровня. Практически никто, к примеру, не заметил попытки создать общественную палату города, которая могла бы стать неким инструментом выражения интересов населения, связующим звеном между разномыслящими, выработать критерии общественной оценки. Несколько может и оптимистично, но под лежачий камень, как известно и т.д. Дума 5 созыва трижды отклоняла это предложение, внесенное мной по всем правилам, в том числе и на последнем своем заседании. Кроме как боязнью политической конкуренции объяснить это ничем не могу. Разумных доводов не услышал.

Кстати и ни одного предложения от тех, кто числит себя в «оппозиции» или не согласен с происходящим за четыре года, не получал. Удобнее ведь с семечками у окна, пардоньте, у монитора конечно. Один из признаков зрелости человека, на мой малопросвещенный взгляд, переход от слов к делам. Пусть маленьким но делам. А песни петь про паровоз и так есть кому.

Те, кто причисляет себя к оппозиции, инакомыслящим, культурным и правильным почему-то при этом являются самыми хамоватыми и бездельными. Писать в интернете анонимно всякие обличения - дело конечно увлекательное. Хамить безнаказно и врать - тоже видно для многих, что сахару покушать. Любезные мои, прежде чем кого-то оценивать, попробуйте че-нить поделать. Для начала субботник по весне в родном дворе устроить, в школу приходите, в мою, например. Не будете чудить, общайтесь с детьми, продвигайте свои взгляды молодежи или литературный кружок заделаем, ведь тяга к эпистолярному жанру так и прет. Ей богу, предоставлю время и место. Спортом с детками позанимайтесь, а то большинству пап и мам некогда. Спортзал бесплатно предоставляем, тир есть, пневматики завались. Еще кажный год вещи детские собираем для малоимущих. Однако и в этом можете поучаствовать, а то на детях как горит. Еще проводим уборку у памятника погибшим в локальных войнах каждую весну, присоединяйтесь. Еще поддерживаем хоккей с мячом, сами, кстати, и организовали, шестьдесят детей занимаются, присоединяйтесь, там тоже дело найдется. Много еще тем для приложения усилий, никак не связанных с политическими течениями и конъюнктурой, может, и вы что предложите.

Зачем идти на выборы? Для кандидата, по-моему, очевидно. Другой возможности заниматься делом на местном уровне пока не просматривается, хочется продолжить начатое, довести до завершения многие проекты. Политика затягивает. Интересно. Непросто. Неоднозначно. Собственная причастность к жизни города тоже неслабый стимул.

Как себе видят депутата городской Думы наши избиратели. Для них это человек, который либо что-то должен спонсировать, либо помочь в разбирательствах с кем бы то ни было. Второе практически бесспорно. В нашем постсоциализме получить результат по жалобе дело неблагодарное, даже если жалоба сто раз обоснованная, злодеи не прячутся, факты на лицо, а мер принять ответственные лица ну никак не могут. Всегда есть какая-нибудь причина, оправдывающая бездействие.

Самый распространенный вопрос при общении с избирателями на встречах — о размере будущей пенсии, льготах, неприкосновенности. Помилуйте, люди добрые, какие пенсии, льготы, прочие блага? Пенсия и зарплата только для депутатов, работающих на освобожденной основе, а к ним непричастен. Остальное вообще не подразумевается. Все равно не верят. Намного интереснее чем спросить, что сделал, поинтересоваться тем, что поимел. Да ниче не поимел. Как-то вот так вышло. Если поимел – изобличите! Может, вы про три тысячи ежемесячные упрекнете? Так деньги эти тратятся на ту же деятельность. Никто не думает почему-то о банальных поздравлениях, например, об оплате связи, о бензине. Может, кому-то и это покажется лишним.

Прошедшие встречи с людьми лишний раз убедили в печальности нашего бытия. Дело даже не в экономике. Дело не в политических пристрастиях. Основной вопрос — в системе прижившихся в нашем обществе критериев оценки окружающего мира, восприятии себя и прочих, отсутствии желания работать на собственное будущее и будущее близких своих. Основной вопрос сводится к простому – кто и что нам должен? Когда я встречался с избирателями, ни один человек не спросил, что сделано полезного в правотворчестве, например. С какими инициативами выходил за четыре года? Насколько я понимаю — это основная часть деятельности депутата, которая и должна формировать жизнь города.

Читал, как без этого, в инете статьи о местных политических коллизиях. Все в одну воронку. Мочим ЕР. Мочим кандидатов от ЕР. Мочим не согласных с авторами. Чем мочим? Все больше истериками. Хлестко бывает, нередко по теме и по делу, но почему-то не касаемся странностей остальных избирательных списков. Не хотим изобличить безработных, ездящих на неплохих авто? Нечего сказать о вчерашних и сегодняшних нежданно политизоровавшихся предпринимателях и начальниках? Все порядочны как английская королева? А что стоят обещания о квартплате в пятьсот рублев если выберут их? Это ж хуже хамства, это просто открытое неуважение, потому что считают людей совсем дураками.

За четыре года участия в местечковой политике вывод пока один: к сожалению, подавляющее большинство горожан в ней не участвует и не хочет. Те кто участвуют, делают это не только и не столько из желания побороться за правое или левое дело, а как-то больше из хозяйственных соображений, либо попав в струю интересов крупных субъектов нашего города. Оппозиции как таковой нет, либо она в таком глубоком подполье, что ее не видно. Только в период выборов в нашем болоте слышны громкие звуки, производимые расшевелившимися обитателями, к которым принадлежу душой и телом.

Прошу прощения за своеобразность изложения, не филолог. Неполнота текста и образов — так как во многих местах соблюл политкорректность, а то бы пришлось ставить слишком много многоточий, да и не хочу арлекинить, устал знаете ли от ядовитых дискуссий.

Участие наше с вами в жизни города должно быть все-таки предметным.