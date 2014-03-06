Большие игры мировых политиков и частные проблемы тагильчан в Киеве. Россия-Украина и не только

Анализируя ситуацию с середины 2000-х, просматриваются шаги, приведшие к сегодняшним событиям. Итак, напомним, в конце 2004 года в Украине начинается «Оранжевая революция», когда с перевесом всего в 3% голосов президентом был избран Янукович. После митингов и волнений были назначены перевыборы, на которых победил Виктор Ющенко (ставший президентом до 2010 года).

Сразу отметим, по ряду источников, включая Википедию, «Оранжевую революцию» спонсировали США, другими словами, им было нужно, чтобы президентом Украины стал Ющенко. За годы его правления Украина явно начала «дружить» с США и обострять взаимоотношения с Россией, плюс, это было время подготовки к вступлению страны в Евросоюз. Однако в 2010 году Ющенко с треском провалил выборы и новым президентом был избран Виктор Янукович. Именно он затормозил процесс евроинтеграции, что привело к Евромайдану.

Что касается отношений Россия-США, вряд ли их можно назвать стратегически решающими. Да, сделки проводятся в долларах, но по данным Росстата, в 2013 году доля США в нашем экспорте составила 2,5%, в импорте – 6%. То есть серьезными торговыми партнерами США для России назвать нельзя, вся соль в валюте, поясняют Slon.ru. Тем не менее, накануне США пригрозила России вводом санкций против российских банков, заморозкой активов российских государственных учреждений и частных инвесторов, а также вводом визовых ограничений для российских граждан. Правда, односторонние санкции США против России не будут иметь большого эффекта, если к ним не присоединятся санкции ЕС, пишут РИА Новости.

При этом издание Эксперт-онлайн приводит уверенные доводы в пользу того, что до санкций от ЕС не дойдет точно: дело в том, что Европа как раз сильно пострадает от снижения торгового оборота с Россией, и уж точно не сможет обойтись без российского газа. К слову, сам Владимир Путин на недавней пресс-конференции с журналистами относительно украинского вопроса заявил, что о последствиях должны думать те, кто их собирается вводить, и предупредил, что ущерб будет взаимным.

Возможно, Россия не была бы так спокойна, если бы не один из главных стратегических партнеров – Китай. Власти КНР готовы воспользоваться правом «вето» на любые решения Совбеза ООН, направленные против России, пишет 3rm.info. Более того, Китай мастерски охладил «геополитические амбиции» США требованием погасить свои долговые обязательства золотом. Угроза достаточно действенна, учитывая тот факт, что золотой запас американцев не покрывает долговых обязательств. Как сообщают vesti.ru, лидеры Китая уже провели переговоры с Турцией и убедили ее не пускать корабли НАТО через пролив Босфор. Эту информацию в КНР пока никак не прокомментировали, но факт подтверждают в российских СМИ.

Задумываясь над тем, почему так важно для США и Европы предельно ослабить влияние России на Украину, эксперты сходятся в очевидных вещах. В Крыму у России есть военные базы. «Если бы российской базы в Севастополе не было, её надо было бы срочно придумать. Она здорово помогла российскому руководству совершить «силовой поворот» к переговорам не только с новой украинской властью, но и со своими западными партнёрами», - пишет Topkvadrat.ru.

Не до конца выбранный лимит допустимой численности контингента в 25 тысяч человек позволил легально ввести на территорию Крыма боевые части. Причем легальность действий Владимир Путин подчеркнул во время пресс-конференции: «У нас есть прямое обращение легитимного президента Украины Виктора Януковича об использовании вооруженных сил для защиты жизни, свободы и здоровья граждан Украины». При этом никаких открытых военных действий нет – и это хорошо, потому что войны не хочет никто на мировой арене, кризис и разруха не нужны никому.

Как долго продлится неразбериха, а «игроки рассядутся по местам»

При «неожиданном» падении котировок Россия выкупила за «американские деньги» значительный объем (местами до 30%) акций Собственных Монополий! Выкупая их, в первую очередь, у сраженных паникой иностранных держателей. В результате чего серьезно укрепила свою финансовую и экономическую независимость на рынке. Все сыграно как по нотам. Не удивлюсь, если и реплика Меркель про «сумасшествие» Путина была призвана добить цены взвинчиванием паники у спекулянтов.

А теперь! следим за руками и прямым эфиром Созванного Россией(!) Совета Безопасности ООН. И можно уже видеть - Он собой ознаменует Плановое Окончание горячей и «необъяснимой» фазы Конфликта. Ровно тогда, когда это было Нужно и Выгодно Путину и России. Все! «Тайная и непонятная» война окончилась!

После завершения следующего, политического, акта спектакля, биржа начнет помалу рост, отвоевывая обратно свои докризисные позиции. А с ними и цены скупленных Москвой акций. Вот вам и колоссальный «профит» за пару дней! Или... этот шаг может стать подушкой безопасности, на случай попыток Неконтролируемой внешней атаки на российский рынок.

Выстраивание отношений Россия-Украина еще потребует некоторого времени, но отношения Россия-Крым уже входят в нужную нам фазу. Во-первых, Россия поможет Крыму материально, во-вторых, Крым собирается уже в марте создать свое Миробороны и открыто демонстрирует отказ подчиняться новой власти Украины, присягнув на верность Януковичу, пишет Snob.ru.

Что касается Украины, ситуация, однозначно, острая, а одни данные противоречат другим. Так, украинский новостной портал 0564.ua опубликовал обращение криворожан к тагильчанам, в котором говорится, что украинцы против российской власти, но не против российского народа.

Значительная часть майдановцев – русскоязычные граждане. Вообще Майдан двуязычный. На нем стоит единая нация – украинцы. На криворожском майдане – большая часть – русскоязычные, но это не мешает нам считать Украину своей Отчизной. Мы любим её и готовы защищать. Украина – это наш выбор!

Обращаемся к народному благоразумию – не делайте того, о чем будут жалеть ваши дети и внуки. Амбиции вашего Президента не стоят крови ваших и наших детей… Мы не хотим убивать ваших детей, не вынуждайте нас делать это!

Война с Украиной – это начало конца Российской империи. Вам от братоубийства не отмыться как Юрию Долгорукому и Андрею Боголюбскому. Если вы не остановите своего Президента – это сделаем мы.

Мы призываем вас приложить все возможные усилия, чтобы мы и дальше могли считать Нижний Тагил городом-побратимом, Россию не врагом, а добрым соседом.

Да, когда в твою страну вводят войска, вряд ли ты ждешь чаепития в беседке, но Путин говорит, что войны не будет. Правда, отметил, что если в восточных областях Украины начнется беспредел, то Россия оставляет за собой право использовать все имеющиеся у нее средства для защиты проживающих там людей. Если такое решение все же будет принято, сказал Путин, то оно будет полностью соответствовать международному праву, пишут Vesti.ru.

Тагильчане в Украине - реальная история

Мы приезжали в Киев, и были поражены тем, что происходит. Там прямо на улице лежат трупы людей в форме «Беркута», их никто не убирает – это нормально для мирного времени? Мы разговаривали (сразу скажу, общались на русском), как вдруг на нас накинулись, загнали в подъезд и не выпускали, мотивируя это тем, что мы русские и отсюда уже не выйдем. Тогда мы достали паспорта, показали, что украинцы, на что услышали: «И езжайте из Киева». Это страшно.

Кроме того, есть данные, что пограничники Украины не пускают россиян на территорию страны. Так, за сутки 4 марта было отказано 337 гражданам РФ. Госпогранслужба это объясняет тем, что препятствует проникновению на территорию Украины лиц, которые, по мнению украинской власти, могут устроить провокации, пишет Деловой квартал.

«Очевидное невероятное»