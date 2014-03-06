НАТО заявляет о пересмотре отношений с Россией

НАТО решило пересмотреть все отношения с Россией, решение об их будущем будет принято в начале апреля главами МИД стран НАТО, при этом встречи на уровне Совета Россия-НАТО продолжатся, заявил генсек альянса Андерс Фог Расмуссен.

Мы также решили, что не будет проходить никаких встреч на уровне личного гражданского и военного состава. Мы пересматриваем все отношения с Россией, министры иностранных дел НАТО примут решение в начале апреля заявил Расмуссен.