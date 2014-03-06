НАТО заявляет о пересмотре отношений с Россией
6 марта 2014, 09:05ПолитикаЕвгения
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Встречи послов на уровне Совета Россия-НАТО было решено сохранить для сохранения диалога, заявил генсек альянса Андерс Фог Расмуссен.
НАТО решило пересмотреть все отношения с Россией, решение об их будущем будет принято в начале апреля главами МИД стран НАТО, при этом встречи на уровне Совета Россия-НАТО продолжатся, заявил генсек альянса Андерс Фог Расмуссен.
Мы также решили, что не будет проходить никаких встреч на уровне личного гражданского и военного состава. Мы пересматриваем все отношения с Россией, министры иностранных дел НАТО примут решение в начале апреля заявил Расмуссен.
По его словам, для сохранения диалога было решено сохранить встречи послов на уровне Совета Россия-НАТО.
© ria.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей