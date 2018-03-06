Досрочное голосование на выборах президента в Нижнем Тагиле проведет Ленинская РТИК

В 2018 году на выборах президента Российской Федерации досрочное голосование для отдаленных территорий будет проводить только Ленинская территориальная избирательная комиссия.

Накануне выборов, 17 марта, в Ленинской РТИК смогут проголосовать жители Антоновского, Канавы, Чаужа и Елизаветинского. Избирательные комиссии Тагилстроевского и Дзержинского районов досрочное голосование не проводят.





В России досрочное голосование для труднодоступных и отдаленных районов началось 25 февраля — к смотрителям маяка на острове Сахалин прилетел вертолет избирательной комиссии. Как пишет «Тагильский рабочий», досрочные выборы пройдут в 35 регионах, в основном это Север и Дальний Восток.