Досрочное голосование на выборах президента в Нижнем Тагиле проведет Ленинская РТИК
6 марта, 19:50Политика
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В 2018 году на выборах президента Российской Федерации досрочное голосование для отдаленных территорий будет проводить только Ленинская территориальная избирательная комиссия.
Сюжеты: Нижний Тагил
Накануне выборов, 17 марта, в Ленинской РТИК смогут проголосовать жители Антоновского, Канавы, Чаужа и Елизаветинского. Избирательные комиссии Тагилстроевского и Дзержинского районов досрочное голосование не проводят.
В России досрочное голосование для труднодоступных и отдаленных районов началось 25 февраля — к смотрителям маяка на острове Сахалин прилетел вертолет избирательной комиссии. Как пишет «Тагильский рабочий», досрочные выборы пройдут в 35 регионах, в основном это Север и Дальний Восток.
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