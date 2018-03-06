Нижний Тагил готовится к прилету Владимира Путина на вертолете (ФОТО)

Напомним, в Нижнем Тагиле 6 марта ожидается визит Владимира Путина, который посетит VI Всероссийский форум рабочей молодежи. Сейчас город готовится к приезду президента РФ.

В Нижнем Тагиле усилена работа полиции, на дорогах дежурят наряды ГИБДД, коммунальные службы очищают улицы от последствий сильного снегопада.

Ожидается, что сразу после прилета в аэропорт Екатеринбурга Владимир Путин вылетит в город проведения форума на вертолете.