Сергей Носов прибыл на форум рабочей молодежи в Нижнем Тагиле

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов прибыл на площадку, где проходит форум рабочей молодежи. Сейчас он общается с его участниками и ожидает прибытия Владимира Путина.

По всему Нижнему Тагилу, а также в здании, где проходит VI Всероссийский форум рабочей молодежи, готовятся к прибытию российского президента. На площадку, где проводится мероприятие, прибыл глава Нижнего Тагила Сергей Носов.

Пока президент РФ направляется в Нижний Тагил, градоначальник общается с участниками форума. Напомним, губернатор Свердловской области уже ждет президента в аэропорту Екатеринбурга.



