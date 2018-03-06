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Новости Нижнего Тагила

Сергей Носов прибыл на форум рабочей молодежи в Нижнем Тагиле

6 марта 2018, 14:30Добавить новость
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Глава Нижнего Тагила Сергей Носов прибыл на площадку, где проходит форум рабочей молодежи. Сейчас он общается с его участниками и ожидает прибытия Владимира Путина.

По всему Нижнему Тагилу, а также в здании, где проходит VI Всероссийский форум рабочей молодежи, готовятся к прибытию российского президента. На площадку, где проводится мероприятие, прибыл глава Нижнего Тагила Сергей Носов.

 

Пока президент РФ направляется в Нижний Тагил, градоначальник общается с участниками форума. Напомним, губернатор Свердловской области уже ждет президента в аэропорту Екатеринбурга.

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