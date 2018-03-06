Губернатор Куйвашев ждет Владимира Путина в аэропорту Екатеринбурга

Днем 6 марта в Екатеринбурге ожидают самолет с Владимиром Путиным на борту. Евгений Куйвашев уже ожидает президента в аэропорту.

Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге готов принять самолет с Владимиром Путиным на борту. Авиалайнер пока не приземлился, однако губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уже ждет прибытия президента в аэропорту.





Пока неизвестно, кто еще будет ожидать президента России в Кольцово. Согласно протоколу, в числе встречающих должны быть полпред президента в УрФО Игорь Холманских и начальники управлений силовых структур в регионе, пишут «Европейско-Азиатские новости».





Напомним, в Нижнем Тагиле активно идет подготовка к визиту российского президента: Путин прилет в город на вертолете.