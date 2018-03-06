Владимир Путин на вертолете вылетел в Нижний Тагил (ФОТО)
6 марта, 16:10Политика
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6 марта днем самолет президента Российской Федерации приземлился в аэропорту «Кольцово». Сейчас Владимир Путин уже вылетел на вертолете в Нижний Тагил.
Сюжеты: Нижний Тагил
Владимир Путин прилетел в Свердловскую область для визита на VI Всероссийский форум рабочей молодежи, который сейчас проходит в Нижнем Тагиле.
Город готов к визиту президента России — на дорогах усилено патрулирование сотрудниками полиции, и дежурят наряды ГИБДД, улицы города очищены от последствий сильных снегопадов.
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Фото департамент информационной политики Свердловской области
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