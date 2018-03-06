Владимир Путин прибыл на форум рабочей молодежи в Нижнем Тагиле
6 марта, 16:42Политика
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Владимир Путин прибыл на форум рабочей молодежи в Нижнем Тагиле. Он поприветствовал всех участников форума и подчеркнул необходимость проведения таких мероприятий в России.
Сюжеты: Нижний Тагил
Президент РФ прибыл на VI Всероссийский форум рабочей молодежи, который сейчас проходит в Нижнем Тагиле. Владимир Путин поприветствовал всех участников мероприятия и заметил, что форум вызывает большой интерес у молодежи.
Стране необходимы новые кадры, и прежде всего инженерные. Кроме того, нам необходимы и рабочие профессии. Поэтому проводить такие форумы важно и нужно подчеркнул Владимир Путин.
Напомним, перед приездом Владимира Путина редакция TagilCity.ru прошла по маршруту, с которого начнется знакомство президента с форумом.
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