Владимир Путин прибыл на форум рабочей молодежи в Нижнем Тагиле

Президент РФ прибыл на VI Всероссийский форум рабочей молодежи, который сейчас проходит в Нижнем Тагиле. Владимир Путин поприветствовал всех участников мероприятия и заметил, что форум вызывает большой интерес у молодежи.

Стране необходимы новые кадры, и прежде всего инженерные. Кроме того, нам необходимы и рабочие профессии. Поэтому проводить такие форумы важно и нужно подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, перед приездом Владимира Путина редакция TagilCity.ru прошла по маршруту, с которого начнется знакомство президента с форумом.