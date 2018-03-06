USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

Владимир Путин прибыл на форум рабочей молодежи в Нижнем Тагиле

6 марта 2018, 16:42Добавить новость
город,Нижний Тагил,политика,Путин,УВЗ,Рабочая молодежь,кадры
Владимир Путин прибыл на форум рабочей молодежи в Нижнем Тагиле. Он поприветствовал всех участников форума и подчеркнул необходимость проведения таких мероприятий в России. Президент РФ прибыл на VI Всероссийский форум рабочей молодежи, который сейчас проходит в Нижнем Тагиле. Владимир Путин поприветствовал всех участников мероприятия и заметил, что форум вызывает большой интерес у молодежи.

Стране необходимы новые кадры, и прежде всего инженерные. Кроме того, нам необходимы и рабочие профессии. Поэтому проводить такие форумы важно и нужно, -- подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, перед приездом Владимира Путина редакция TagilCity.ru прошла по маршруту, с которого начнется знакомство президента с форумом.
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Повар как дед Путина: президент РФ развеял стереотип о мужских и женских профессиях
вчера, 22:35
2 1
Владимир Путин: «Преобразование России начинается с подготовки кадров»
вчера, 18:20
9 2
Владимир Путин пообщался с работниками УВЗ в Нижнем Тагиле (ФОТО)
сегодня, 07:30
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 1224
Подписаться на новости