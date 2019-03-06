Министр ЖКХ Николай Смирнов - о мусорных протестах и сорвавшейся водной концессии

Николай Борисович, вы сегодня весь день провели в Нижнем Тагиле, чтобы в очередной раз объяснять позицию власти по мусорной, или как вы говорите – экологической реформе. Какой главный итог этой поездки?

Хочу отметить, что это уже второй мой приезд в Нижний Тагил. В прошлый раз я был здесь в декабре 2018 года. Мы договорились, что в конце первого квартала я снова приеду, и мы подведем итоги. Мы увидели, что в целом сама экологическая реформа идет в правильном направлении, увидели, что объемы мусора, которые вывозятся на полигоны, уменьшились более чем на 15%. Соответственно, мы ликвидировали экономические предпосылки вывоза мусора не на полигон. Это уже первый шаг.

Второй шаг: мы увидели, что нужно продолжать работу информационную работу. На те вопросы, которые задавались сегодня на встрече с общественными организациями, мы уже в течение полутора лет отвечаем. Можно сделать вывод, что мы все-таки не до каждого жителя достучались, не каждому разъяснили. Может, просто другими словами говорили.

Подогрели ситуацию квитанции, которые выставили в Нижнем Тагиле и в ряде муниципалитетов Северного управленческого округа, но использовали недостоверные данные о количестве проживающих, завышенные данные. И это подняло понятную волну недовольства жителей, вот здесь нами были приняты достаточно резкие меры в отношении регионального оператора, было выдано предостережение и его биллинговому центру.

По заявлению регионального оператора, они гарантируют, что информация будет достоверной более чем на 90%. Возможны отдельные случаи, когда будет расхождение. Например, кто-то уехал в отпуск, или сын или дочь уехали учиться в институт в другой город. Отдельные какие-то моменты, которые будут дальше в ручном режиме устраняться. Но я уверен, что уже в следующем месяце эти вопросы не будут на слуху.

Мы будем дальше вести разъяснительную работу. Потом жители увидят, что будут появляться новые контейнеры, новые мусоровозы, жители увидят начало строительства мусоросортировочных комплексов. Ожидаем, что в ближайшее время будет уже закладка камня.

На круглом столе сегодня присутствовали представители общественных движений, которые активно протестуют против мусорной реформы. Вы сегодня поняли, как с ними договориться, или это невозможно?

Я уверен, что можно разговаривать. Например, сегодня был очень конструктивный диалог о различиях мусоросортировочного и мусоросжигающего завода. Почему в 60-е годы строили мусоросжигающие заводы, а мы не строим? Мой ответ как технического специалиста, не как министра, дал разъяснение с экономической, экологической и технической точки зрения. Думаю, что этот вопрос уже снят. Дальше мы разъяснили, что источники инвестиций для строительства завода в Краснотурьинске и в Нижнем Тагиле, разные.

Понятно, что жители, особенно на первом этапе, тяжело переносят любую реформу, которая касается их кошелька. Но если они увидят, что эти деньги идут на благо их детей, на здоровье их внуков, то, я думаю, это будет принято.

Давайте вспомним, как 4-5 лет шла реформа капремонта, тоже же было много недовольства. Но сейчас, когда люди видят, как преобразуется тот же самый Нижний Тагил... Вот сейчас мы проехали по улице, здесь так много красивых домов, а без этой реформы улучшение было бы невозможно.

Одной из главных претензий населения является позиция власти по мусорной реформе. Многие убеждены, что чиновники защищают в конфликте не простых людей, а крупный бизнес, который получил высокий тариф, ничего не поменяв в работе. Что вы можете им ответить?

Наша задача думать и о текущем дне и заглядывать в будущее, думать о том, как будут жить следующие поколения. Во благо будущих поколений и реализуется эта реформа.

И вот здесь, как раз, может и неблагодарная задача чиновников, но мы обязаны смотреть в будущее и предотвращать те риски, которые могут возникнуть в дальнейшем.

Но если региональный оператор нарушит действующее законодательство, наказание для него будет очень жесткое. Если будут выявлены факты завышения, то регоператоры также будут наказаны.

Энергетические компании часто не исполняют свои инвестиционные обязательства, ссылаясь на плохую собираемость денег с населения, а потом уходят в процедуру банкротства. Сегодня стало известно, что «Рифей» собрал за первый месяц только 10% от выставленных счетов. Какие гарантии, что через некоторое время наши региональные операторы не станут банкротами, не исполнив свои обязательства?

С начала выставления счетов прошел только месяц. Величина понятная, с учетом того, как были выставлены эти счета. Но если мы возьмем Западный округ, там собираемость уже больше 45%. Мы понимаем, что по итогам года собираемость однозначно будет более 30% по всем округам. Дальше будет только нарастать, потому что мы видим, как по капремонту за пять лет мы вышли по собираемости на отметку более 95%. Я думаю, по ТКО мы также перейдем на эти позиции.

Что касается обязательств регионального оператора и инвесторов, то они обязаны выполнить свои инвестиционные программы, привлекая собственные ресурсы, привлекая кредиты и так далее. Даже сейчас можно видеть, что несмотря на то, что собираемость низкая, региональный оператор взял кредиты, чтобы заплатить зарплату водителям мусоровозов, купить бензин, видим, что мусор вывозится, и эта функция выполняется качественно.

Что касается банкротства, то Региональной энергетической комиссией проводится ежегодный аудит, мы это отслеживаем. Кроме того, заключая соглашение с министерством, каждый региональный оператор дал банковскую гарантию. То есть, если он даже уйдет, у нас останется банковская гарантия, и этой суммой мы можем потом оперировать, чтобы восполнить потерянные обязательства.

На прошлой неделе стало известно, что в Нижнем Тагиле сорвался конкурс по водной концессии. Почему, по-вашему, это произошло?

Мне достаточно трудно сказать, почему никто не заявился. Мы знаем, что на первую концессию заявлялись четыре компании. Каждая, видимо, просчитала свои финансовые возможности, все-таки у нас экономическая ситуация меняется и в стране, и в мире. Может, они не посчитали возможным вкладывать на первом этапе большие средства с последующей компенсацией, это решение компании.

Сообщалось, что скоро в город приедут некие другие специалисты с новыми техническими решениями. Кто эти специалисты и что это за технологии?

Мы с Владиславом Юрьевичем поговорили сегодня о дальнейшем развитии. Губернатор Свердловской области однозначно озвучил, что строительство очистных сооружений – это приоритет в экологической реформе, они будут построены. Сейчас рассматривается несколько вариантов.

У нас есть две компании, которые готовы предложить иные решения: это и ультрафиолет, и мембранные технологии, и другие. Но это точно будут новые сооружения с новыми технологиями, которые обеспечат подачу качественной воды.

По мнению ряда специалистов, которое разделял и глава Нижнего Тагила, строительство станций водоподготовки не решит вопрос с грязной водой, поскольку необходимо менять почти полностью изношенные сети. По-вашему, это реально в обозримом будущем?

Когда мы прорабатывали вопрос концессии, мы уже рассматривали возможность, даже необходимость, замены нескольких километров магистральных сетей. А дальше, естественно, все сети необходимо менять, но это будет реализовываться, в том числе, и в рамках программы перевода города на закрытую схему теплоснабжения.

Можете ли вы назвать конкретные сроки, когда проблема с тагильской водой будет решена?