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Министр ЖКХ Николай Смирнов - о мусорных протестах и сорвавшейся водной концессии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Министр ЖКХ Николай Смирнов - о мусорных протестах и сорвавшейся водной концессии

Сегодня, 14:02ПолитикаЮлия СтепановаФото: ntagil.org
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