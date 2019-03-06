Тагильский депутат Балыбердин поддержал закон о закрытии хостелов в жилых домах

Не смотря на беспрецедентное давление со стороны заинтересованных лиц, лоббирующих интересы отдельного вида бизнеса, Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, запрещающий использовать жилые помещения в многоквартирных домах для хостелов,говорит Алексей Балыбердин.

Депутат говорит, что к нему неоднократно обращались жильцы многоквартирных домов с жалобами на постояльцев мини-гостиниц, проживающих в соседних квартирах.

Согласно законопроекту, жилые помещения использовать в качестве хостелов нельзя. Необходимо перевести имущество в нежилой фонд, при этом квартира должно находиться на первом этаже или над другим нежилым помещением. Мини-гостиница должна быть оборудована системами пожарной безопасности и звукоизоляции номеров, сейфами, средствами для уборки. Также в хостел должен вести отдельный вход