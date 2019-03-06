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Тагильский депутат Балыбердин поддержал закон о закрытии хостелов в жилых домах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильский депутат Балыбердин поддержал закон о закрытии хостелов в жилых домах

Сегодня, 17:18ПолитикаКсения ПлесовскихФото: TagilCity.ru
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