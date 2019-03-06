Тагильский депутат Балыбердин поддержал закон о закрытии хостелов в жилых домах
Депутат Госдумы РФ от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин поддержал законопроект о закрытии хостелов в жилых домах. Об этом народный избранник сообщил на своей странице во ВКонтакте.
По словам Балыбердина, владельцы хостелов оказывали на депутатов «беспрецедентное давление».
Не смотря на беспрецедентное давление со стороны заинтересованных лиц, лоббирующих интересы отдельного вида бизнеса, Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, запрещающий использовать жилые помещения в многоквартирных домах для хостелов,говорит Алексей Балыбердин.
Депутат говорит, что к нему неоднократно обращались жильцы многоквартирных домов с жалобами на постояльцев мини-гостиниц, проживающих в соседних квартирах.
Согласно законопроекту, жилые помещения использовать в качестве хостелов нельзя. Необходимо перевести имущество в нежилой фонд, при этом квартира должно находиться на первом этаже или над другим нежилым помещением. Мини-гостиница должна быть оборудована системами пожарной безопасности и звукоизоляции номеров, сейфами, средствами для уборки. Также в хостел должен вести отдельный вход