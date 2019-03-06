Вице-мэр Горячкин реформирует работу с тагильской гордумой после отстранения Ленды

Вице-мэр Вячеслав Горячкин получил полномочия, которыми с декабря 2017 года располагал руководитель аппарата администрации Нижнего Тагила Андрей Ленда. Постоянный представитель мэра имеет право присутствовать на всех открытых и закрытых заседаниях органа местного самоуправления, высказывать свое мнение, а также организует работу по внесению в гордуму проектов муниципальных правовых актов.

Владиславом Юрьевичем поставлена задача максимально прорабатывать все темы с Нижнетагильской гордумой, чтобы у депутатов не возникало вопросов. Когда я был депутатом, самая большая проблема была в недостатке информации. Где-то ее умышлено скрывали, где-то не успевали доносить. Сейчас работа должна быть организована так, чтобы все владели полной информацией и понимали, куда и главное зачем мы идем, прокомментировал TagilCity.ru Вячеслав Горячкин.