Вице-мэр Горячкин реформирует работу с тагильской гордумой после отстранения Ленды
5 марта Владислав Пинаев назначил своего первого зама Вячеслава Горячкина постпредом в тагильской гордуме. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Нижнего Тагила. По словам Горячкина, он планирует реформировать взаимодействие администрации с депутатами.
Вице-мэр Вячеслав Горячкин получил полномочия, которыми с декабря 2017 года располагал руководитель аппарата администрации Нижнего Тагила Андрей Ленда. Постоянный представитель мэра имеет право присутствовать на всех открытых и закрытых заседаниях органа местного самоуправления, высказывать свое мнение, а также организует работу по внесению в гордуму проектов муниципальных правовых актов.
Владиславом Юрьевичем поставлена задача максимально прорабатывать все темы с Нижнетагильской гордумой, чтобы у депутатов не возникало вопросов. Когда я был депутатом, самая большая проблема была в недостатке информации. Где-то ее умышлено скрывали, где-то не успевали доносить. Сейчас работа должна быть организована так, чтобы все владели полной информацией и понимали, куда и главное зачем мы идем, прокомментировал TagilCity.ru Вячеслав Горячкин.
Напомним, ранее депутаты гордумы утвердили новую структуру администрации, из-за чего Андрей Ленда потерял контроль над отделом по работе со СМИ и отделом по организации работы с обращениями граждан. Структурные подразделения перешли в прямое подчинение мэра Владислава Пинаева. Кроме того, глава города назначил куратором Агентства рекламно-информационного содействия (АРИС) вместо Андрея Ленды начальника отдела по работе со СМИ Аллу Жернакову.