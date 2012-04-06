Озвучены итоги работы по противодействию коррупции

По данным пресс-службы Администрации, Отделом финансового контроляфинансового управления Администрации города за 2011 год проведено 38 проверок,среди которых большая часть связана с использованием бюджетных средств имуниципального имущества. В результате в 20 учреждениях выявлены различныенарушения действующего законодательства на сумму 22 млн 296,5 тыс. рублей. Вдоход бюджета возмещены неправомерно использованные бюджетные средства в сумме523,6 тыс. рублей. К дисциплинарной ответственности привлечено 79 работников,за допущенные нарушения 56 лишены стимулирующих выплат. В адрес 20руководителей учреждений прокурорами районов вынесены представления обустранении нарушений, в отношении двух - возбуждены дела об административномправонарушении.

Счетная палата города в ходе 20 проверок выявила различные нарушения,допущенные в расходовании бюджетных средств и при начислении и взыскании неналоговыхдоходов на 116 млн рублей. В результате два руководителя муниципальныхучреждений уволены.

В 2012 году органами внутренних дел планируется активизировать работу повыявлению фактов коррупции, обратить более пристальное внимание на высшие исредние специальные учебные заведения, дошкольные учреждения, сферу земельныхотношений, использования муниципального и государственного имущества. По словам пресс-службы Администрации города,Валентина Исаева также отметила необходимость более плотного взаимодействияорганов внутренних дел и финансового контроля в вопросах профилактикикоррупционных проявлений, проведения проверки и анализа информации.