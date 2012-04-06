Тагильские депутаты поделятся на комиссии

Напомним, что в этом созыве число комиссий увеличилось до семи. Это: «Комиссия по бюджету, экономической политике и инвестициям», «Комиссия по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике», «Комиссия по соцполитике», «Комиссия по молодёжной политике, физической культуре, спорту и туризму», «Комиссия по регламенту и этике», «Комиссия по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству». И появилась новая «Комиссия по муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию».