Закон об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга подписан в Свердловской области

Областной закон вступит в силу через 10 дней. Документ появился на сайте «Областной газеты». Об этом сообщили на заседании избирательной комиссии.



Таким образом, выборы мэра Екатеринбурга 18 сентября состоятся по конкурсу.



Кроме того, после 16 апреля дума Екатеринбурга приведёт устав города в соответствие с законодательством региона.