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Новости Нижнего Тагила

Закон об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга подписан в Свердловской области

6 апреля 2018, 09:00Добавить новость
выборы,город,закон,Свердловская область,Ройзман,мэр,куйвашев,Евгений Куйвашев
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев 5 марта подписал закон, согласно которому отменяются прямые выборы мэра столицы Урала. Вместо этого главу мегаполиса будут назначать согласно конкурсной схеме избрания.

Областной закон вступит в силу через 10 дней. Документ появился на сайте «Областной газеты». Об этом сообщили на заседании избирательной комиссии.

Таким образом, выборы мэра Екатеринбурга 18 сентября состоятся по конкурсу.

Кроме того, после 16 апреля дума Екатеринбурга приведёт устав города в соответствие с законодательством региона.

 
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