Дракой закончился конфликт отцов свердловских школьников в родительском чате

Дракой закончился конфликт отцов свердловских школьников в родительском чате
Сегодня, 08:47ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
Дракой закончился конфликт отцов свердловских школьников в родительском чате. Один из мужчин пожаловался на маму товарища своего сына по хоккейной команде, которая ехала по поселку, не соблюдая ПДД, а супруг за нее заступился.

Инцидент произошел в поселке Исток в начале февраля, когда в родительском чате отец одного из членов хоккейной команды обвинял мать товарища своего сына в несоблюдении правил дорожного движения. На тренировке в этот же день за женщину вступился супруг.

В итоге выяснение отношений между главами семейств переросло в настоящую драку, развернувшуюся прямо на глазах у детей.

И если один из участников в результате получил синяк, то другой месяц провел на больничном с сотрясением и закрытой черепно-мозговой травмой, сообщает Е1.

Он меня просто избил, хотя я сам не хилый. Достаточно сильно по голове получил. Куча ударов, после которых я даже встать не смог, рассказал изданию участник конфликта - мужчина, который сделал замечание авто-леди.

Он отметил, что после драки главный тренер хоккейной команды попросил его забрать детей из секции.

Также известно, что оба участника конфликта написали заявления в полицию.

Как отметили в УМВД по Екатеринбургу, в настоящее время по данному факту проводится проверка.

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